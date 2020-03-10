Економічний експерт Юрій Атаманюк розкрив, до чого призведе обвал цін на нафту



У понеділок, 9 березня, ціни на нафту на російських ринках впали на 31%, пише Politeka.net. Експерти кажуть, що це найбільше падіння з 1991 року. (Щоб подивитися відео, доскрольте, до кінця сторінки)

Причиною називають те, що за три дні до цього країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Зокрема, Москва відмовилася від цієї затії.

За словами Юрія Атаманюка, хвилюватися з приводу обвалу цін на нафту повинна економіка Росії. Як зазначив економічний експерт, для РФ сформована ситуація - колосальний удар, при їх інфраструктурі, дотаціями з бюджету держави, високих пенсіях, високих зарплатах бюджетників, армії і інше.

"Економіка Росії дуже залежна від енергоносіїв, тому валюта повинна наповнюватися матеріальними ресурсами. У них вона наповнена великою часткою енергоносіями: якщо останні дешевшають, то і валюта дешевшає", - зазначив економіст.

Проте Україна купує енергоносії, тому відбудеться їх зниження. Фахівець вважає, що влада повинні замислитися про будівництві і розвиток енергомістких виробництв.

На падіння рубля і вплинув новий китайський коронавірус. Експерт розповів про вплив хвороби на економіку України.

За словами Атаманюка, в нашій країні є більш гострі хвороби, пов'язані з персоналіями. Зокрема, він згадав ім'я Оксани Маркарової, яка була міністром фінансів України. За словами експерта, вона побудувала піраміду з облігаціями внутрішньої позики через банк, що належить її чоловікові.

Також для експерта незрозуміло, чому при посаді залишився глава українській митниці Максим Нефедов, який "провалився" під час свого керівництва.

Таким чином, експерт хотів сказати, що найбільше економіці України загрожує не коронавірус, а посадові особи.

Нагадаємо, Юрій Атаманюк передбачає, що між новим міністром фінансів, його колегами по уряду і керівництвом Національного банку спалахне конфлікт.

"Так ось, по внутрішній інформації з вищеназваних органів влади, після контактів кожного з кожним, спостерігається неприйняття і назрівання конфліктів, навіть на особистісному рівні. І це на тлі того, що новий склад уряду, в цілому, не вселяє особливої довіри і надій ", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Атаманюк розгромив звіт "балабола" Гончарука в Раді.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розкрив українцям очі на ситуацію в економіці.

Також Politeka писала, що Атаманюк жорстко пройшовся по новій ініціативі РНБО.