Симптоми COVID-19 проявляються у дітей не так, як у дорослих

Про це пише тематичне видання N+1.

Як з'ясували вчені, діти в цілому рідше хворіють COVID-19, однак РНК вірусу довше виявляється в їх фекаліях.

Відповідний экспертимент провели вчені з університету Гуанчжоу. Вони обробили відомості про 745 дітей і 3174 дорослих, які близько контактували з інфікованими протягом 14 днів до звернення до фахівців.

Як виявилося, у деяких дітей зовсім не було звичайних симптомів гострих респіраторних захворювань. Наприклад, у трьох не було лихоманки (у всіх при госпіталізації температура тіла не перевищувала 39 градусів), у п'ятьох – кашлю, а нежить спостерігався тільки у двох.

Більш того, у дітей також не спостерігалися такі симптоми, які часто проявляються у дорослих: головний біль, м'язова слабкість, блювання, нудота і дезорієнтація.

Також фахівці не змогли побачити однозначні ознаки пневмонії після комп'ютерної томографії. Такі висновки вчених дозволяють припустити, що більшість випадків зараження COVID-19 серед найбільш молодого населення не діагностували через нетипову клінічної картини.

Раніше ми розповідали про те, що українців готові штрафувати за порушення карантину. зокрема, в МВС пропонують доповнити Кримінальний кодекс трьома новими статтями і карати кримінальною відповідальністю за "Зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою".

"Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою, карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років", — йдеться в документі.

Крім того, пропонується карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухилення від лікування осіб, стосовно яких є достатні дані про те, що вони хворі на особливо небезпечної або небезпечною інфекційною хворобою, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Покарання набудуть чинності за умови, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект.

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