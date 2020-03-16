Карантин из-за коронавируса, а также закрытие торгово-развлекательных центров, спортзалов, объектов сферы обслуживание повлекут за собой серьезные экономические последствия

Сотни тысяч людей, занятых в сфере торговли и обслуживания, оставшиеся на время без работы из-за этих мер как в Киеве, так и в других городах Украины, заробитчане, которые массово возвращаются в Украину, уже сейчас недоумевают, что делать и как жить дальше.

В этой ситуации украинская власть должна быть готова к чрезвычайным мерам. Такое мнение в эфире Politeka-online озвучил известный украинский экономический эксперт Юрий Атаманюк. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

В первую очередь, уверен гость студии, необходимо сохранять спокойствие. Для этого лидер государства должен обратиться к украинцам и нейтрализовать панические настроения.

«Первое, что он должен сказать, что у нас точно хватает и будет хватать в любое время продуктов первой необходимости. 80% продуктов производится на территории Украины, и нам не грозят для начала голодные бунты», – пояснил Атаманюк.

Во-вторых, президент должен рассказать, что в стране достаточно золотовалютных резервов, что у нас высокая банковская ликвидность.

«То есть это свободные деньги, которые могут вливаться в бизнес, более 200 миллиардов гривен и более восьми миллиардов долларов», – отметил эксперт.

На время пандемии необходимо заморозить выплаты по долгам, особенно по спорным. Ведь обслуживать их в такой период – это преступление. Поэтому время для сентиментов закончилось.

«Нужно делать неординарные шаги. Надо вспоминать Будапештский протокол, надо говорить о том, что страны-гаранты –Россия, США, Великобритания и отдельными резолюциями Франция и Китай гарантировали нашу территориальную целостность, и если она нарушена по вине одного из этих участников, то мы должны подать в суд на эти все страны. У нас общий суверенный долг государства 80 миллиардов долларов, а потери от аннексии, по разным подсчетам, порядка 100 миллиардов долларов. Мы должны подать в международные суды и как минимум заморозить выплаты по долгам», – подчеркнул Атаманюк.

В свою очередь Верховной Раде, уверен экономист, очень не помешает учесть опыт передовых стран, которые на время карантина устроили гражданам и представителям бизнеса налоговые каникулы и всячески стараются оказывать поддержку в этот непростой период.

Напомним, Зеленский подписал экстренный указ по коронавирусу.

Как сообщала Politeka, украинские города закрываются один за другим: полный список, ситуация накаляется.

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