Владимир Зеленский подписал указ по мерам противодействия эпидемии коронавируса COVID-19

Подписанный президентом 16 марта указ предусматривает создание Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. Этот консультативно-совещательный орган будет заниматься мониторингом ситуации и наработкой предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению вируса.

Как сообщается в указе, Координационный совет сможет: получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы; приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.

Кроме того, президент утвердил персональный состав совета, куда вошел он сам в роли председателя, а также глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр здравоохранения Илья Емец, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и многие другие топ-чиновники.

Напомним, ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 в украинских городах вводятся жесткие карантинные меры: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

На карантин города уходят с завтрашнего дня, 17 марта.

Специальные меры вводят в Запорожье, Николаеве, Тернополе, Полтаве, Ивано-Франковске, Ужгороде и Ровно.

Ранее о карантине сообщили в Киеве, Львове и Одессе.

Отметим, новые меры предусматривают прекращение работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

кафе, ресторанов, заведений общественного питания;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес- клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

торгово- развлекательных центров;

всех рынков.

Напомним, у Зеленского раскрыли хитрый план наживы на украинцах: "Продукты не завозят специально".

Как сообщала Politeka, украинские города закрываются один за другим: полный список, ситуация накаляется.

Также Politeka писала, что названа пугающая цифра больных коронавирусом украинцев.