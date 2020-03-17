Экономика Украины может серьезно пострадать из-за эпидемии коронавируса, но выбора, чтобы ее спасти у властей нет



Об этом в интервью Politeka Online рассказал экономист и советник президента Олег Устенко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, удара от коронавируса не выдержит любая экономика.

"Поэтому, принято решения, что вся экономика будет подтягиваться к интересам граждан. Интересы граждан и страны в целом, выжить во время этого кризиса.", - отметил эксперт.

По его словам, "если где-то бушует шторм, то мы должны поставить волнорезы".

"Мы не задаем правила игры, а принимаем те, которые задают в мире. Произошел пересмотр, какие экономические политики будут задействованы для того, чтобы выжить. Я, как экономист, настаивал бы на том, что нам нужно придерживаться бюджетной дисциплины", - утверждает он.

Также советник президента подчеркнул, что для дополнительных затрат Украине понадобится дополнительные 3 миллиарда.

"Первый источник - это заимствование на внутреннем рынке, но там есть условия. Также можно переформатировать расходную часть бюджета. Часть проектов придется поставить на паузу и перебросить все на здравоохранение.", - отметил он.

Если Украина не получит дополнительных средств, то и не сможет "сесть на карантин", уверен экономист.

"Основное, что хотят решить - это жизнь и здоровье граждан. Поэтому вопросы государственного бюджета вторичные, а на первом месте - граждане страны. При самом плохом раскладе, нужно будет идти на увеличение государственного долга. Дефицит бюджета расширится, значит нужно будет где-то искать", - отметил он.

Также, Устенко назвал единственный верный путь на ближайшее время.



"Либо мы спасаем финансы. Но кому они нужны если нет людей? Поэтому, все концентрируется вокруг человек", - заключил он.



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