Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали во вторник, 10 марта, в Черновцах
Пациент имеет признаки инфекционного заболевания,передает Politeka.net со ссылкой на сайт Черновицкой облгосадминистрации.
Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека.
Напомним, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными.
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Также стало известно о самочувствии первого инфицированного коронавирусом COVID-19 в Черновцах. По состоянию на утро 10 марта, у больного была нормальная температура, но в то же время слабость. Лечение продолжается.
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Минздраву, в свою очередь, поручили решить вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний. Также поступило поручение обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и автомобилей скорой помощи.
До 11 марта чиновники должны проверить и определить объем средств, которые необходимы для пополнения государственного резерва. При этом Минздрав и Минфин должны до этого числа подать предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами изделий медицинского назначения.
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