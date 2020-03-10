Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали во вторник, 10 марта, в Черновцах

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания,передает Politeka.net со ссылкой на сайт Черновицкой облгосадминистрации.

Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека.

Напомним, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными.

Также стало известно о самочувствии первого инфицированного коронавирусом COVID-19 в Черновцах. По состоянию на утро 10 марта, у больного была нормальная температура, но в то же время слабость. Лечение продолжается.

Напомним, американские ученые выяснили, на какой день после заражения, коронавирус дает о себе знать.