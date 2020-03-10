Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали во вторник, 10 марта, в Черновцах

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания,передает Politeka.net со ссылкой на сайт Черновицкой облгосадминистрации.

Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека. 

Напомним, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными.

коронавирус в Украине

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Также стало известно о самочувствии первого инфицированного коронавирусом COVID-19 в Черновцах. По состоянию на утро 10 марта, у больного была нормальная температура, но в то же время слабость. Лечение продолжается.

Напомним, американские ученые выяснили, на какой день после заражения, коронавирус дает о себе знать.

По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.
 
В связи с распространением опасной инфекции Кабмин Украины принял несколько важных решений.
 
В частности, пограничники будут осуществлять осмотр всех лиц (с обязательным измерением температуры), которые прибывают из зарубежных стран, а также из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Минздраву, в свою очередь, поручили решить вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний. Также поступило поручение обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и автомобилей скорой помощи.

коронавирус

До 11 марта чиновники должны проверить и определить объем средств, которые необходимы для пополнения государственного резерва. При этом Минздрав и Минфин должны до этого числа подать предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами изделий медицинского назначения.

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."

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