Коронавирус атакует Землю – по всему миру регулярно фиксируют зараженных COVID-19, особенно стала страдать Европа, в частности в Италии опасная для здоровья и жизни человека инфекция поразила уже свыше 10 тысяч граждан страны и не только, а летальным исход оказался для 631 человека. В Украине объявляют карантин из-за коронавируса, паника во всем мире нарастает, а недавний откровенный рассказ местного медика и вовсе поразил полмира

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-пост Даниэле Маккини, хирурга «Humanitas Gavazzeni e Castelli», что в Бергамо. Специалист заявил, что ситуация очень сложная, По его словам, пациенты приходят в отделение неотложной помощи один за другим:

«Молчать сейчас — безответственно, поэтому хочу донести до людей то, что переживаем... За два года работы в Бергамо я такого не видел. И это совсем не похоже на грипп», - написал Маккини.

Медик рассказал, что буквально опешил, когда наблюдал за реорганизацией больницы в которой работает:

«…На прошлой неделе, когда враг еще не был так силен - палаты освобождали для новых пациентов, реанимацию расширяли. Приемное отделение переоборудовали для снижения распространения инфекции. В опустевших коридорах установилась сюрреалистическая тишина. Мы будто готовились к войне, не понимая, какой жестокой она может оказаться».

Даниэле не отрицает, что напуган, в том числе уровнем личной ответственности каждого из проживающих в Италии:

«…Паниковать не надо, да, но мне крайне тревожно, когда я вижу, что граждане продолжают собираться вместе и жалуются, что теперь не могут, например, сходить в спортзал».

Медик написал, что сейчас те, кто к ним обращается, следовали всем указаниям Минздрава — оставались дома с повышенной температурой неделю или десять дней, но у них затруднилось дыхание, им нужен кислород:

«Ситуация стала драматической — других слов нет. Война в разгаре, сражения идут и днем, и ночью», - утверждает он и добавляет следом, что коронавирус недостаточно изучен, терапия, которая применяется против него — экспериментальная и лекарства, которые применяют чтобы противостоять коронавирусу немногочисленны – все зависит от иммунитета и конкретного организма:

«Давайте посмотрим правде в глаза: все зависит только от нашего организма — одна надежда на то, что он справится самостоятельно. Мы можем поместить человека в реанимацию, только когда он перестает справляться сам:

"Грипп не мог бы стать причиной столь быстро развивающейся трагедии. При классическом гриппе — не считая разницы в масштабах заражения — осложнений гораздо меньше». Упустив детали сравнения, специалист пишет, что COVID-19 поражает непосредственно альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции и тогда наступает сильная дыхательная недостаточность".

Важно:

"Исследования легких снова показывают одну картину: все та же двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать, кому-то — делать интубацию и помещать в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно".

Отмечается в посте также, что в зоне риска не только старики и люди пожилого возраста:

«Извините, но как врач я не могу сказать, что тяжелые пациенты — только пожилые люди с сопутствующими патологиями… Но когда вы видите в реанимации молодых людей, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО, то спокойствие по поводу категорий риска - молодежи и коронавируса улетучивается».

Ситуация с COVID-19 - эпидемиологическая катастрофа мирового масштаба:

«У нас больше нет хирургов, урологов или ортопедов — мы все теперь просто врачи, единая команда, которая должна сообща противостоять захлестнувшему нас цунами. 15, 20 новых госпитализаций в день…».

Отделение неотложной помощи перегружено. Сами специалисты не видят родных и живут в страхе заразиться или вернуться домой, так как могут заразить своих родных:

«Мы измотаны. Сверхурочные стали привычными. Больше нет смен, графиков. Медсестер я часто вижу в слезах — потому что мы не можем спасти всех больных. Я не вижусь с семьей, с сыном, потому что боюсь их заразить. Общаюсь с ними только по интернету...», - отмечает автор.

Операционные в регионе превращают в реанимационные, отмечает Даниэле. Надо держать себя в руках и минимизировать контакты, говорит хирург и советует:

«Пожалуйста, послушайте нас — постарайтесь выходить лишь по крайней необходимости. Не бегите в супермаркеты толпой скупать продукты, это хуже всего — в очередях велик риск контакта с зараженными. Попросите ваших пожилых родных вообще не покидать дома. Найдите возможность доставить им еду. Если у вас есть обычная маска, даже строительный респиратор — надевайте, выходя наружу. Но не ищите и не покупайте профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны нам, медикам…».

Мы, цитируем «врачи, а не герои», пишет автор и подытожил:

«Попробуйте быть полезными всему обществу и вы. Помните: от того, что лично вы делаете или не делаете, теперь зависит жизнь как минимум нескольких десятков человек».

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. За время распространения вируса по миру было зафиксировано, по меньшей мере, 118,7 тысяч случаев заражения. Ежедневно количество больных растет. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли тысячи людей. Только в Китае скончались более 3 тысяч человек.

Вслед за Китаем начали страдать другие регионы. Вирус добрался до Европы и США. Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии. О первом случае коронавируса объявили в Турции.

Ранее мы писали, что коронавирус впервые зафиксировали в декабре 2019 года. Он пошел из Уханя, а спустя два месяца стал стремительно распространяться по миру. В Украине первый случай был зафиксирован 3 марта. Больной мужчина привез инфекцию из Италии, охваченной вирусом.

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