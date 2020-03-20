Италия, которая оказалась в эпицентре коронавируса в Европе, и за сводками из которой с замиранием сердца следит весь мир, учится жить в новой реальности

Как на самом деле обстоят дела в этой стране, в эфире Politeka Online рассказал журналист-международник Вадим Литвин, который живет в Лацио, провинция Латина. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, в его городе обстановка спокойная, не наблюдается какой-либо паники, и люди не разметают массово продукты в магазинах. На полках супермаркетов хватает абсолютно всего.

На время тотального карантина итальянцы сидят по домам. Прежде, чем отправится на улицу, они обязаны заполнить модуль, указав свои данные, адрес, место работы, а также одну из четырех причин, по которым разрешено покидать дом.

«Либо едете покупать продукты, либо вы направляетесь на работу, либо едете по медицинским показаниям, либо же вам срочно нужно кого-то спасать или везти в больницу в качестве сопровождающего», – перечислил Литвин.

Если человек едет на работу поездом, на вокзале он сдает модуль полицейским. Те вкладывают его в специальную папку и могут позвонить по указанным номерам, уточнить, появился ли человек на месте или нет. Если вдруг вскроется обман, выписывается штраф. До недавнего его размер составлял 206 евро, но буквально несколько дней назад суммы подняли до 2000 евро.

Итальянцам, которые выгуливают собак или вышли на пробежку, «безмодульный» маршрут ограничили только территорией вокруг дома.

Что касается общественного транспорта, то в стране существенно сократили количество поездов и автобусов, а также закрыли метро, поэтому тем, кто добирается на работу, приходится тратить на дорогу много времени и сил.

На улицах все в масках.

«А вот в аптеках нет ни масок, ни перчаток, ни дезинфицирующих средств», – рассказал журналист. Он отметил, что цены на маски аптеки не поднимали, а вот спекулянты пытались заработать на этой теме.

Правительство Италии позаботилось о работающих гражданах, а также о тех, кто был уволен незадолго до карантина, который ввели 23 февраля. В связи с этим был издан специальный декрет, регламентирующий трудовые отношения.

«Все, кто были уволены до 23 февраля, до введения карантина, становятся на пособие по безработице. Они получают около 70% от зарплаты. Все, кого уволили после 23 февраля, не являются уволенными и теперь не могут быть уволенными. Работодатель в любом случае на момент карантина будет обязан выплачивать 80% зарплаты всем рабочим. Потом ему эти деньги возвращает государство. И только по окончании карантина он сможет уволить тех, кого планировал», – пояснил украинец.

Кроме того, все кредиты по банкам останавливают на полтора года, потому что считают, что Италия целый год будет выключена из заработков.

Гость эфира сообщил, что карантин в стране объявлен до 3 апреля, однако уже ходят слухи о том, что он будет продлен до конца мая.

Рекомендации итальянских врачей на время карантина стандартные: мыть руки, переодеваться после прихода домой, поменьше появляться на улице.

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