Карантин в Украине вносит свои изменения и для должников по коммуналке

Подробности сообщил рукодитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, передает Укринформ.

Так, на период действия карантина и 30 дней после него отменяется выселение людей за коммунальные долги и взыскание ипотечных задолженностей.

Отмечается, что такие нормы прописаны в законе о борьбе с распространением коронавируса, принятый Верховной Радой 17 марта.

Вместе с тем Миненко подчеркнул, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях:

если у должника есть другое жилье;

если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат (94 460 грн).

"Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тыс. грн задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья", – отметил он.

Взыскание жилья может происходить только по решению суда.

Напомним, также 19 марта Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает банкам начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина.

Кроме того, закон запрещает банкам начислять пеню и штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту.

Также президент заявил о том, что в течение двух дней национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время эпидемии коронавируса.

Добавим, в СМИ просочилась информация о том, что Украину накрывает "депозитная лихорадка" на фоне появления слухов об объявлении дефолта. В ближайшее время украинские банки ждут тяжелое время.

Как известно, банки уже сейчас закрывают часть своих отделений и урезают график работы якобы на фоне карантина из-за эпидемии коронавируса.

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Как сообщала Politeka, украинцам разрешили не платить за коммуналку, есть важный нюанс: что изменится на время карантина.

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