Ответственность за увеличение цен на продукты несут не только магазины и супермаркеты

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политический эксперт Александр Харебин для Politeka on-line. Он также рассказал, почему в украинских магазинах начали повышать цены на товары (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, цены не зависят от сети супермаркетов, ведь есть еще поставщики у которых магазин покупает товар. Когда поставщик поднимает цену, магазинам также приходится это делать.

"Давайте посмотрим, что сейчас происходит в магазинах. Цены в магазинах сошли с ума. Вот вы приходите в магазин и видите в розничных сетях продукты питания, любые. Заработок сети на этом продукте 5-7%, а магазин покупает его у поставщиков. Когда же какой-то продукт был выметен из магазина в первую неделю карантина, то магазин приходит к производителю, чтобы купить новый товар, а поставщик сразу поднимает цену, ведь есть спрос на этот товар", - объяснил эксперт.

Кроме того, он добавил, что на увеличение цены на товары и услуги влияет курс валют, поэтому и происходит продуктовый переполох.

"То есть магазин является конечной точкой продажи, его моржа достаточно ограничена. Цены поднимает поставщик, производитель и дестрибютор. И вот именно в этом вопрос: "Должна ли украинская власть, какими инструментами, административными или другими рычагами не запрещать, а котролировать этот процесс?" Думаю ответ здесь напрашивается сам - конечно, должна, но она этого не делает", - резюмировал эксперт.

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