Это уже не в какие рамки не лезет!

В сети показали новые цены на гречку в одном из украинских супермаркетов



Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал юрист и блогер Михаил Шнайдер.



"Вот такие дела, Ребята. А всего лишь пару дней назад, она стоила... 25 ГРИВЕН.", - подписал он свой пост.

На кадрах видно, что за один килограмм гречневой крупы "просят" чуть больше 33 гривен.

Такие "обновленные цены" повергли украинцев в шок.



"Какие 25? 18 гривен.", " Перестаньте закупать поддонами цена сразу упадет!", "НЕТ СЛОВ! Человек человеку не друг, а ВРАГ!", "Да все цены полезли вверх. А говорили что подорожания не будет. И так все в бесплатных отпусках сидят, а нам еще и ценами гайки закручивают конкретно. Во всех нормальных странах понижение цен, а у нас как всегда цирк.", "Кому вирус, а кому прибыль", "То мелкая по 25 была, а это крупная", "Побольше гребите то она будет и по 70 грн . "- негодовали пользователи сети.











Стоить отметить, что в Украинском клубу аграрного бизнеса предупредили, что первыми на колебания курса отреагируют цитрусовые и бананы, а также другие импортные продукты (к примеру, 96% всей замороженной рыбы на украинском рынке, 83% заменителей табака, 79% табачного сырья, 80% спирта этилового, 39% вина и 27% шоколада - импортного происхождения).

Продавцы не могут не воспользоваться паникой, поэтому, как сообщают пользователи соцсети, заметили, что на украинских прилавках подорожали, к примеру, лимоны (с 25 до 76 грн.), гречка (с 34 до 50 грн.), свежие огурцы (с 60 до 93 грн.) за кило.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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