Новые меры вводятся для усиления защиты на время карантина

В условиях карантина известная в Украине сеть супермаркетов заявила о новых правилах

Так, на дверях магазинов "АТБ-Маркет" появились объявления, что со вторника, 24 марта, ежедневно будет отведен один час, когда будут обслуживаться только пенсионеры или люди с инвалидностью. Время такого выборочного обслуживания с 9 до 10 часов.

Объявление гласит, что делается это с целью "обеспечения дополнительной защиты". Администрация "АТБ" призвала украинцев отнестись к нововведению с пониманием.

Ранее мы сообщали, с началом карантина наблюдается повышенный спрос на некоторые продукты и товары (крупы, вода, туалетная бумага). Поэтому с 18 марта в супермаркетах установили ограничения.

Пиво, вода и напитки, которые продаются в пластиковых бутылках, будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.

«Эти меры вынужденные и направлены на борьбу со спекулянтами. Заботясь о клиентах, компания «АТБ-Маркет» боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости», - говорится в сообщении пресс-службы сети супермаркетов.

Несмотря на просьбы властей, по возможности отказаться от выходов на улицу, украинцы все же регулярно посещяют супермаркеты. Иногда паникующие жители доходят до абсурда - пытаясь натянуть на себя все, что попадает под руку с целью якобы защиты от коронавируса.

Так, в харьковских маркетах были замечены такие уникумы: в маленьком магазинчике в городе Лозовая и покупатель, и даже продавщица выделились "масками". В сети появилось фото, на котором у первого - целлофановый пакет на голове, а у второй - коробка с прорезью для глаз.

Также в сети смеются над фото, сделанном в одном из "АТБ" Харькова. У покупателя на лице противогаз: «Странные люди появляются...».

«Люди боятся, и не чего в этом странного нет», «В АТБ в следствие последних событий надо заходить в Балаклавах!», – комментируют снимок.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус