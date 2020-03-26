После окончания карантина многих украинцев ожидает трудное время

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил народный депутат Украины от фракциии "Слуга народа" Юрий Камельчук для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что влияет на курс валют и на, что необходимо использовать деньги от кредита МВФ.

А также рассказал, что количество украинцев, которые потеряют работу после карантина достигает миллиона (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"На курс в первую очередь влияет спекуляция. Если она затягивается, то НБУ приходится быстро реагировать на этот попыт, поэтому они начинают сливать свои запасы. Также курс валют реагирует на любую кризисную ситуацию. Например, если люди на карантине меньше работают, значит Украина меньше товаров экспортирует в другие страны. В том числе гривна теряет вес, когда заробитчане возвращаются в Украину, поэтому в бюджет идет меньше поступлений от их налогов", - пояснил эксперт.

Камельчук считает, что расчитывать лишь на Украину в поднятии гривны не стоит, ведь страна после карантина может с этим не справиться. Поэтому в любом случае придется брать еще один кредит МВФ.

"По моему мнению, деньги, которые МВФ дадут Украине в качестве обязательной помощи необходимо пустить на создание новых рабочих мест, ведь многие украинцы могут потерять их после карантина. Таким образом можно будет удержать украинцев в стране и не беспокоится о том, что они поедут искать новую работу за границей. Пока это единственный выход", - заявил нардеп.

Он также отметил, что ведутся некоторые рассчеты и уже сейчас можно сказать, что работу во время карантина потеряют миллионы украинцев, ведь многие предприятия могут закрыться или начать сокращать рабочие места, а также урезить зарплаты.

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