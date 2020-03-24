В Україні 24 березня курс долара почав знижуватися

Долар на 12.00 впав до 28,27 за одиницю, тобто на 10 копійок. Курс євро в цей час виріс на 13 копійок і становить 30,43. Про це повідомляє РБК-Україна.

На готівковому ринку курс долара становить 27,54 з купівлі, а продажу - 28,27 за одну одиницю. 23 березня він був 27,58 і 28,37 відповідно.

А курс євро становить 29,48 з продажу і 30,43 купівлі. 23 березня він становив 29,27 і 30,30 відповідно.

Міжбанк сьогодні, 24 березня, відкрився зростанням курсу долара. Він виріс на 18 копійок в порівнянні із закриттям вчорашнього дня і склав 27,83. Курс євро же виріс на 28 копійок і склав 30,14 за одну одиницю.

Раніше ми повідомляли, що Україну чекає важкий час, це стосується і курсу валют і економіки в цілому. Таку думку озвучив аналітик Дмитро Снєгирьов для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що чекає українську економіку після карантину і який буде курс валют.

"Утримати гривню в ручному управлінні не вдалося, а на підтримання штучного курсу гривні спалили 1 млрд золотовалютних запасів. Я б не хотів давати песимістичних прогнозів, але на мою думку, реальний курс валют виглядає так - 30 гривень за американський долар", - зазначив експерт.

Повідомлялося, що курс долара в Україні зросте протягом тижня, який розпочнеться 23 березня.

Такий прогноз дав аналітик Альпарі Вадим Иосуб. Він очікує, що долар до гривні на міжбанку може торгуватися близько 27,7-27,8 гривні.

Експерт зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку

Попит/пропозиція долара на міжбанку зросли з 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).

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