Кризис ощутит на себе каждый

Карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, сильно ударит по экономике Украины

Об этом заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает «Главред».

Эксперт отметил, что в стране точно возрастет безработица. Ведь из-за карантина остановлена работа многих важнейших сфер экономики, в частности, торговли, учреждений общественного питания, сферы услуг. Также ведены ограничения в работе многих производственных предприятий.

Кроме того, в Украину возвращаются миллионы трудовых мигрантов. В этой ситуации, по словам эксперта, просто необходима правительственная программа по трудоустройству таких людей. Однако на данный такой программы нет.

Также экономист добавил, что это скажется и на курсе гривны.

Известно, что заробитчане переводили ежегодно в Украину примерно 13 миллиардов долларов. Теперь этой поставки валюты в страну не будет. Вряд ли заробитчане смогут быстро получить новую работу за рубежом.

По словам эксперта, что в сложившихся условиях девальвация гривны - неизбежна.

Уже сейчас происходящее в Украине негативно сказывается на отрасли торговли, которая является основным производителем ВВП, сфере услуг, транспортной отрасли.

Эксперт прогнозирует, что вскоре вследствие мирового кризиса и уменьшения спроса на продукцию пострадает и производство, сократится украинский экспорт.

«Вообще, падение спроса в мире сопровождается падением спроса на сырье. Поскольку Украина является страной, ориентированной на производство сырья, украинская экономика сильно пострадает», - прогнозирует экономист.

Дальнейший его прогноз довольно пессимистичный.

«В ближайшее время стоит ожидать развития тяжелого кризиса бюджета, который не будет выполняться по доходам, а, соответственно, и по расходам. А это повлечет за собой существенное снижение жизненного уровня украинцев», - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине вырастет уже в течение недели, которая начинается 23 марта.

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны.

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