Курс валют в Украине 24 марта спровоцирует настоящую панику, гривне устроят массовое избиение
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
В частности, сто долларов национальный регулятор установил на уровне 2811,26 гривен (+37,4). А курс евро Национальный банк установит в следующем диапазоне: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).
Также в Национальном банке рассказали, что к полудню прошлого дня доллар торговался по курсу 28,1333 за одну банкноту.
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До этого мы писали, чтокурс доллара в Украине вырастет в течении недели, которая начинается 23 марта.
Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны.
Эксперт отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка
Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).
Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".
Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.
Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.