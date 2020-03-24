Курс валют в Украине 24 марта спровоцирует настоящую панику, гривне устроят массовое избиение

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

В частности, сто долларов национальный регулятор установил на уровне 2811,26 гривен (+37,4). А курс евро Национальный банк установит в следующем диапазоне: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).

Также в Национальном банке рассказали, что к полудню прошлого дня доллар торговался по курсу 28,1333 за одну банкноту.

До этого мы писали, чтокурс доллара в Украине вырастет в течении недели, которая начинается 23 марта.

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны.

Эксперт отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка

Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.