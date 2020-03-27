Уляна Супрун виновна в той ситуации, в которой оказались украинская медицина в период эпидемии



Такое мнение в интервью Politeka Online выразил заслуженный врач Украины Борис Тодуров. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, одной из виновниц плачевного состоянии медицины в Украине является экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Супрун со всеми своими замами уничтожили всю систему санэпидслужбы. И люди, которые принимали такие решения должны сидеть в СИЗО. Если они не ответят в ближайшее время за то, что они сделали для Украины, то все последующие чиновники будут делать примерно то же самое", - уверен он.

По его словам, такие действия уже повлекли за собой тысячи смертей и повлечет еще больше.

"Мы сейчас говорим только об эпидемии коронавируса. Мы не вспоминаем эпидемию кори, мы не вспоминаем сколько у нас людей умирало от ботулизма. Поэтому уничтожение такой службы уже повлекло за собой жизни. Кто-то должен за это отвечать. В прежние времена люди бы уже сидели за такое лет 8 в тюрьме.", - уверен врач.



Также он отметил, что искусственное уничтожение медицины началась именно с Супрун.

"Я это говорил еще в 2016 году, за что был преследован ее командой. И этот человек до сих пор ходит по улицах нашего города и рассказывает как лечить людей, хотя она на 90 процентов виновата в той ситуации, в которой оказались все украинские клиники", - заключил он.

Напомним, с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года Уляна Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.

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