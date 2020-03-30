Президент Украины Владимир Зеленский отправил нашу страну к краю пропасти

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский психиатр, бывший политзаключенный и общественный деятель Семен Глузман. Он также объяснил, какая ошибка президента может стоить Украине огромных потерь (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"У нас весьма искажена Конституция, ведь в Украине главный президент и его окружение. И на мой взгляд, общаясь с людьми, которые знают Зеленского и его окружение, у меня окрепло впечатление, что его трагедия, а значит и трагедия Украины в том, что он не умеет подбирать людей. Он выбирал людей, которые были с ними в "95 Квартале", извините, конечно, но Украина больше и шире, чем "95 Квартал"", - отметил Глузман, добавив, что в этом кроется главная слабость президента.

По его мнению, особенно это видно по Министерству здравоохранения, где необходимо очень сильно трудиться, чтобы уберечь здоровье и жизни украинских граждан. И так с другими министерствами, туда ставят людей, которые ничего не смыслят ни в экономике, ни в чем-то еще.

"Если человек ничего не смыслит в здравоохранении, то зачем его определять в министерство, которое этим занимается. Да, там есть молодые люди, которые хорошо исполняют свои обязанности, но один же в поле не воин", - заявил Глузман.

Он объяснил, что роковая ошибка Зеленского в неумении подобрать нужные кадры может очень плохо закончиться для Украины, а страна уже и так "находится на краю пропасти". По его словам, Путин уже сделал свое грязное дело, а новую трагедию несут люди, которые не знают, как управлять Украиной, поэтому ее судьба оказалась на кону.

Напомним, Украине грозит дефолт, Зеленский сделал экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.

Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил поиграть с жизнями украинцев.