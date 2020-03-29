Владимир Зеленский выдвинул требование об обязательном наличии медицинских масок в аптеках Украины

Информация об этом появилась на официальном сайте президента Украины.

29 марта прошло онлайн-заседание представителей Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский отметил важность срочного обеспечения украинцев медицинскими масками.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", – заявил нардепам Зеленский.

Украинцы пишут в сети, что думают по этому поводу.

«Правительство Украины принуждает закрываться украинские предприятия по производству респираторов», «Ножкой топнул... главное, чтобы выглядело грозно, Вова!», «А шо, мама Рима с Ленкой круглосуточно строчат на швейных машинках и шьют маски? В Киеве в аптеках масок НЕТ. Может Радуцкий с семейкой нашил по ночам?», «Есть Є у киосках київхлібу по 70 грн.», «Так пусть завезет те маски, потребность Украины – всего 240 млн. масок в день», «Маски должны быть в каждой аптеке и не по завышенным в десятки раз ценам, - Зеленский на заседании Кабмина. И маски сразу появились в аптеках... Ага, бегите берите... А уже идёт вторая неделя карантина. Но масок как не было в аптеках, так и не будет.», – пишут в комментариях.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

По информации МОЗ Украины, по состоянию на 10 часов 29 марта, в нашей стране зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

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Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.