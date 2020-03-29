Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам со словами, что в стране возможен дефолт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу гаранта.

«Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. И у Украины сейчас два пути - либо принять два жизненно важных закона и получить поддержку в размере не менее 10 млрд. долларов, либо провалить их принятие, что по оценке президента приведет к упадку экономики и дефолту», - отметил он.

При этом Зеленский утверждает, что власть в последнее время якобы делала все возможное, переложив при этом всю ответственность на народных депутатов.

"Завтра народ Украины четко увидит готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы будете в масках люди поймут кто вы. Выберите завтра правильный путь", - подчеркнул он.

Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів. Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його. Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Дорогі громадяни, продовжуйте лишатися вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це зробити. Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час. Gepostet von Володимир Зеленський am Sonntag, 29. März 2020

Как сообщалось ранее, нынешний кризис может стать намного серьезнее, чем в 2008 году. Появилась информация, что Офис президента и правительство готовятся к дефолту.

Об этом сообщает Телеграм-канал Легитимный со ссылкой на источник в ОП, отмечая, что власть в настоящее время просчитывает варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.

"Наша экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес, а это означает голодные бунты", - говорится в сообщении.

Также в этом году Украина не сможет выплачивать долги МВФ и кредиторам. В настоящее время, по информации источника, ОП и правительство заняли выжидательную позицию по «дефолту», то есть ожидают, когда какая-то другая страна объявит первой.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.