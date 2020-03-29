Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам со словами, что в стране возможен дефолт
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу гаранта.
«Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. И у Украины сейчас два пути - либо принять два жизненно важных закона и получить поддержку в размере не менее 10 млрд. долларов, либо провалить их принятие, что по оценке президента приведет к упадку экономики и дефолту», - отметил он.
При этом Зеленский утверждает, что власть в последнее время якобы делала все возможное, переложив при этом всю ответственность на народных депутатов.
"Завтра народ Украины четко увидит готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы будете в масках люди поймут кто вы. Выберите завтра правильный путь", - подчеркнул он.
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Как сообщалось ранее, нынешний кризис может стать намного серьезнее, чем в 2008 году. Появилась информация, что Офис президента и правительство готовятся к дефолту.
Об этом сообщает Телеграм-канал Легитимный со ссылкой на источник в ОП, отмечая, что власть в настоящее время просчитывает варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.
"Наша экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес, а это означает голодные бунты", - говорится в сообщении.
Также в этом году Украина не сможет выплачивать долги МВФ и кредиторам. В настоящее время, по информации источника, ОП и правительство заняли выжидательную позицию по «дефолту», то есть ожидают, когда какая-то другая страна объявит первой.
Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.
Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".
Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.