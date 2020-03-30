Заробитчане разъехались по всей Украине заражая других коронавирусом, ведь украинская власть медлила с жесткими мерами

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в эфире Politeka оn-line высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Кроме того, он прокомментировал запоздалое решение Министерства здравоохранения об обязательной обсервации заробитчан и отдыхавших за границей украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам запоздалое решение было принято из-за мягкотелости работников Министерства здравоохранения, но в случае с коронавирусом нельзя медлить.

"Чем быстрее принимаются жесткие решения по коронавирусу, тем лучше для Украины. Украину только это и спасет. Не нужно было бояться принимать все эти жесткие меры об обсервации приезжих украинцев. Ведь смотрите, что творится сейчас, люди, которых не отправили на обсервацию, разъехались по всей Украине", - заявил эксперт.

Он считает, что это промедление стало настоящим проколом, как министра здравоохранения, так и РНБО.

"Нужны жесткие меры: либо закрывайте границы, либо отправляйте всех, кто прилетает на 14-дневный карантин. И все других вариантов не должно даже расматриваться. А те, кто вернулись из Вьетнама вообще показали себя не с лучшей стороны. Это такое тотальное неуважение к собственным согражданам, ведь ты можешь быть заразным, так будь добр посиди в резервации. Да и нацгвардии нужно было в этом случае применять силу, ведь приезжие могли быть зараженными", - подытожил эксперт.

Отметим, что на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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