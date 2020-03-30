В Україні офіційно зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, 11 людей померли

Однак реальні цифри інфікування населення суттєво відрізняються, оскільки в соцмережах повідомляють про те, що в лікарнях аншлаг пацієнтів з пневмонією.

Як хоча б приблизно обчислити кількість заражених Covid-19 у нашій країні, розповів на своїй сторінці у Фейсбуці київський політолог Андрій Головачов.

В якості прикладу він взяв Верховну Раду.

«У ВР захворіло вже 5 депутатів з 425. Тобто 1.17%. ВР можна вважати репрезентативною вибіркою, тому всіх 100% депутатів вже реально перевірили на вірус. Це означає, що по всій країні, можливо, вже захворіло 20 млн (без дітей)×0.017= 340 тис. Ну, нехай 100 тисяч. Запитання?», – пише він.

У коментарях під публікацією Головачов припустив, що на сьогодні смертність від коронавіруса знаходиться на рівні півтора відсотка.

У свою чергу кількома днями раніше депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський повідомив, що серед українських депутатів є заражені коронавірусом, які приховують хворобу, продовжуючи передавати вірус серед свого оточення.

«Товариші (депутати прим.ред.), які приперлися з Куршевеля і привезли з собою цю заразу, заразили коронавірусом вже п'ятьох депутатів. Вони ж знали, що там коронавірус, але, прилетівши, не пішли на карантин, а пішли на роботу. І тепер п'ять депутатів з підтвердженим діагнозом, а скільки людей ховається, ми собі навіть уявити не можемо», – обурився він.

Зазначимо, що на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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