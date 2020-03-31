Новый министр здравоохранения столкнется с немыслимыми проблемами, которые ему оставили Илья Емец и Ульяна Супрун

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, какие задания стоят перед новым министром здравоохранения и, почему ушел со своего поста министра Емец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Почему ушел Емец? Это произошло на фоне коррупционных скандалов о закупке медицинских средств. Емец не смог побороть эти схемы. Соответственно, первое, что должен сделать новый министр здравоохранения - это побороть коррупционные схемы на которых задействованы очень большие деньги. Там крутятся цифры в размере 30 млрд. Поэтому сейчас руководители МИД будут делать все для того, чтобы поставить на такие огромные денежные потоки своих людей", - отметил Снегирев.

По его словам, второе задание, которое стоит перед новым министром - это реформирование отечественной медицины, которую "угробила госпожа Супрун".

"После госпожи Супрун в наследство осталась выжженная земля. Она подставила под удар любого министра, который придет после нее. Если новый министр сумеет преодолеть эти последствия, украинцы наконец вздохнут с облегчением. Ему достанется запущенное хозяйство, поэтому первое, что в любом случае придется делать - это непопулярные шаги и наступать на коррупционные мозоли. Но для этого ему понадобится не опыт, а политическая воля и сила пойти против коррупционеров", - резюмировал эксперт.

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