У главы Минздрава Украины Ильи Емца возникли разногласия с Офисом президента

Об этом сообщил источник в окружении министра, комментируя появившуюся информацию о его отставке, передает "Обозреватель".

Есть несколько причин, почему Емец намерен покинуть пост. В частности, Минздрав получает недостаточно средств на борьбу с коронавирусом, в том числе на физическую защиту врачей и необходимое оборудование для кабинетов интенсивной терапии.

Кроме того, Емец не согласен с ситуацией, что ему навязывают "сверху" кадровую политику в министерстве: речь о заместителях из числа предпринимателей от медицины.

Также министр выступает против реформы в нынешнем виде. Емец уверен, что ее нужно отложить на 6-12 месяцев, пересмотреть идеологию, иначе "медицину ждет коллапс".

"Господин Емец – уважаемый в своих кругах специалист. Министру не нужны формальные должности, поэтому в ситуации, когда ему не позволяют заняться спасением страны, выход один – отставка", – заявил источник.

Ранее мы сообщали, о том, что Емец намерен подать в отставку, в понедельник, 23 марта, в своем Фейсбук сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Ситуация вызвала переполох в сети. Одной из вероятных причин отставки может стать нежелание президента Владимира Зеленского вводить чрезвычайное положение в стране, на котором настаивает Емец. Также называлась гипотеза, что Емец попросту не хочет возглавлять министерство в то время, как начнут умирать от коронавируса украинцы.

Появилась информация, что в случае увольнения Емца, его место займет нынешний главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали, 23 марта в МОЗ заявили о начале второго этапа борьбы с коронавирусом, который включает лечение. Речь о том, что COVID-19, несмотря на все попытки властей недопущения его в Украину, все же проник в страну.

Третий этап - смертность, поэтому в настоящее время следует не допустить пандемии. Если в Китае показатель смертности - 3-4%, а в Италии уже 8-9%, то, по словам Емца, в Украине следует сделать все, чтобы этот показатель был ниже.

Отметим, по состоянию на 10 часов 23 марта в Украине зафиксировано 73 подтвержденных лабораторно случая CОVID-19, 3 смерти и 1 выздоровление.

Напомним, продукты станут роскошью для украинцев, подорожание не за горами: «Первыми отреагируют…»

Также Politeka писала, что первый выздоровевший от коронавируса украинец огорошил откровением о лечении: "70% за свой счет".