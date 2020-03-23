Народный депутат Александр Дубинский назвал причину по которой министр здравохранения Илья Емец решил уйти в отставку

Как сообщает Politeka.net, Дубинский на своем Youtube-канале прокоментировал отставку Ильи Емеца (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, Илья Емец умеет говорить - долго и непонятно, за что в Министерстве здравохранения его называют "Леонидович Брежнев", но вот, как от менеджера от него не было никакой пользы.

"Опыт хирурга у него просто колоссальный, он правда хирург - "золотые руки", но никто не вникал какой он менеджер. А когда он пришел, то думал, что министр будет иметь всякие плюшки, но оказалось, что все чуть подрезали. Поняв, что сейчас столкнется с пандемией коронавируса и десятками-тысячами случаев заболевших и смертей, он слинял", - заявил Дубинский.

Кроме того, нардеп заявил, что Емец написал президенту Украины сообщение о том, что у него коронавирус. Именно это должно было стать причиной отсавки министра.

"Емец и президенту Зеленскому написал, и премьеру, что у него коронавирус, а в качестве доказательства отправил всем фотографию теста на коронавирус. Он был испорчен, если тот полежит на воздухе, то он окисляется и на нем появляются две полоски, якобы тест положительный. Под эту историю он хотел написать заявление: "У меня коронавирус, я буду лечиться"", - рассказал Дубинский.

Он добавил, что в Раде после такого заявления все были напуганы и побежали проверяться на коронавирус. Тесты показали, что ни у кого из них вируса нет, поэтому отправили на повторную экспертизу Емца.

"У него взяли соскоб из носоглодки, который показал, что нет никакого коронавируса у министра Емца. Он попытался вывести все в шутку, но от него потребовали написать заявление по собственному, которое будет рассмотрено на ближайшем собрании Кабмина", - резюмировал Дубинский.

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