На позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, винесено рішення про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця

Як передає Politeka.net, депутати проголосували 249 голосами за звільнення Уманського, і 271 - Ємця.

Нагадаємо, вже вдруге уряд президента Володимира Зеленського терпить кадрові перестановки. І Уманський, і Ємець пробули всього місяць в якості міністрів.

Ситуацію прокоментувала у себе в соцмережі Фейсбук депутат Ірина Геращенко: "Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров'я, і вже подали у відставку - у розпал короновіруса. Всі вони... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах".

Про те, що Ємець збирається у відставку, почалися розмови ще в минулий понеділок, 23 березня, коли про це повідомив у соцмережі нардеп Олександр Дубинський. Новина сколихнула українців, враховуючи, що зараз країну роздирає епідемія COVID-19 і міняти що-небудь у відомстві, покликаному боротися з вірусом, дуже ризиковано.

"Якщо це правда - можемо припустити, що це може значити дві речі: 1. Зеленський таки не хоче вводити надзвичайний стан, на якому наполягав сам Ємець. 2. Ємець не хоче бути міністром, при якому від коронавіруса в Україні будуть вмирати люди", - таку реакцію викликала тоді в українців інформація про відставку міністра охорони здоров'я. Перший пункт надалі "відпав", тому що, як відомо, в країні все ж запровадили режим надзвичайної ситуації. Також серед можливих причин називали - занадто швидкі темпи повернення тіньових схем закупівель ліків.

Що стосується Уманського, то причини відставки набагато ширше «офіційної версії» про «невдалий» секвестр, що зараз активно обговорюють в кулуарах парламенту і уряду.

Є версія, яка мало обговорюється у широких колах, але активно підтверджується в найближчому оточенні екс-міністра. Мова йде про «велике будівництво», на яке Уманський вирішив «зазіхнути» у запропонованому варіанті секвестру, незважаючи на пряму вказівку Зеленського - не зупиняти ремонт і будівництво доріг. Крім того, Уманський міг поплатитися кріслом за бажання відновити на дорожньому будівництві старі схеми.

Нагадаємо, відставка глави МОЗ Ємця, в Офісі Зеленського гримить скандал: що сталося насправді.

Як повідомляла Politeka, глава Моз написав Зеленському таємне повідомлення, спливла листування.

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