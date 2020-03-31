Окружение президента Украины Владимира Зеленского серьезно его подставило

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский журналист Андрей Пальчевский для Politeka on-line, объяснив, что причиной стали слухи о том, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы продают должности (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он сравнил эту ситуацию с той, которая была у Ющенко в годы его президентства, тогда также говорили о продаже должностей.

"Сравнение Ющенко и Зеленского наиболее уместно в украинской политике. Только Зеленский в отличии от Ющенко идет к своему политическому закату в турборежиме. У Ющенко был парламент, который прикрывал ему спину, у Зеленского нет тех, кто бы смог его спасти. В связи со скандалом о продаже должностей, у Зеленского будут существенные имиджевые потери", - заявил украинский журналист.

Он отметил, об этом скандале сейчас все говорят, но даже если выяснят, что в окружении Зеленского должности не продают, но непоправимый ущерб уже будет нанесен и никуда убежать от этого президент не сможет.

"Мой прогноз на будущее президента Зеленского лишь один - он уйдет в отставку по собственной воле, раньше истечения президентского срока. Ведь он поймет, что не готов ни он, ни его друзья к таким проблемам. А великим президентом ему не стать никогда", - резюмировал Пальчевский, спрогнозировав, что произойдет с президентом после новых коррупционных скандалов.

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