В Украине "смотрящие" за медициной принялись закрывать лаборатории, чтобы установить монополию в ситуации с зараженными коронавирусом

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Пальчевский у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Чтобы скрыть реальное количество заболевших COVID-19 и выдавать информацию из одного источника, частные лаборатории начали подвергаться проверкам со стороны лицензионного ведомства.

"Вы видите, резко начало расти количество больных, но это абсолютно не соответствует реальной картине. Между тем медицинская мафия закрывает лаборатории. Для того, чтобы иметь возможность монопольно рассказывать о том, сколько у нас больных, они придумали историю, что "Евролаб" (основная киевская лаборатория, оснащенная ПЦР в период эпидемии) якобы не доложила о больных. И присылают теперь представителей лицензионного комитета, чтобы лишить их лицензии... Хочется сказать, ни при Порошенко, ни при Януковиче этого даже представить себе невозможно... Какие 400 человек больных? Если мы знаем, что у нас врачей заражается по сто человек в день", - заявил Пальчевский.

Журналист выразил намерение предупредить гаранта Владимира Зеленского о махинациях в сфере здравоохранения.

"Кстати, о врачах. Кто их обеспечил? Вместо того, чтобы "балачки" нам рассказывать, и сделать то, что было положено, а именно подготовить врачей к борьбе, они сейчас будут скрывать информацию. Не получится. Я дойду до президента Зеленского (правда, не знаю готов ли он помочь в этом случае), но президенту Зеленскому точно, пока его не сразил коронавирус, надо окружить себя людьми, которые могут всю страну от этого коронавируса защитить, а не теми, кто когда-то работал в частных лавочках и сейчас метут деньги безтендерно на народной беде".

наживаются на беде... медмафия ответит за все! наживаются на беде и брешут... брешут... медмафия ответит за все... Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 29. März 2020

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Отметим, по состоянию на 10 часов 29 марта, в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

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