Украина может обойтись без траншей Международного валютного фонда, если начнет отбирать у предыдущей власти все награбленное
Как сообщает Politeka, об этом в своем новом видеообращении рассказал телеведущий Андрей Пальчевский.
«Одно маленькое замечание. Вместо того, чтобы договариваться с Порошенко, и таким образом дать ему индульгенцию, и клянчить у этого МВФ 1,7 млрд. А именно столько будет в первом транше, стоит пригласить нормального прокурора, потом Порошенко и сначала попросить 1,7 миллиарда у него, потом 2,7. А потом, где-то на 15,7 миллиардах можно спокойно остановиться», - отметил он.
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При этом Пальчевский утверждает, что из-за ситуации в украинском парламенте, коронавирус может захватить буквально всю страну.
«Что ж вы, гады, делаете? Когда вся страна из-за вас скоро заболеет этой гадостью», - подчеркнул он.
До этого мы писали, что в Украине "смотрящие" за медициной принялись закрывать лаборатории, чтобы установить монополию в ситуации с зараженными коронавирусом.
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Пальчевский у себя на страничке в соцсети Фейсбук.
Чтобы скрыть реальное количество заболевших COVID-19 и выдавать информацию из одного источника, частные лаборатории начали подвергаться проверкам со стороны лицензионного ведомства.
Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.
Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл настоящие масштабы катастрофы в Украине: "Шесть тысяч заболевших"