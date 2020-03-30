Украина может обойтись без траншей Международного валютного фонда, если начнет отбирать у предыдущей власти все награбленное

Как сообщает Politeka, об этом в своем новом видеообращении рассказал телеведущий Андрей Пальчевский.

«Одно маленькое замечание. Вместо того, чтобы договариваться с Порошенко, и таким образом дать ему индульгенцию, и клянчить у этого МВФ 1,7 млрд. А именно столько будет в первом транше, стоит пригласить нормального прокурора, потом Порошенко и сначала попросить 1,7 миллиарда у него, потом 2,7. А потом, где-то на 15,7 миллиардах можно спокойно остановиться», - отметил он.

на фиг МВФ!? заберите у бывших властителей!! а землю продать в эпидемию?????? Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 30. März 2020

При этом Пальчевский утверждает, что из-за ситуации в украинском парламенте, коронавирус может захватить буквально всю страну.

«Что ж вы, гады, делаете? Когда вся страна из-за вас скоро заболеет этой гадостью», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что в Украине "смотрящие" за медициной принялись закрывать лаборатории, чтобы установить монополию в ситуации с зараженными коронавирусом.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Пальчевский у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

Чтобы скрыть реальное количество заболевших COVID-19 и выдавать информацию из одного источника, частные лаборатории начали подвергаться проверкам со стороны лицензионного ведомства.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл настоящие масштабы катастрофы в Украине: "Шесть тысяч заболевших"