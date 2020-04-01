У президента может быть много новых проблем

Президент Украины Владимир Зеленский допускает ту же ошибку, что и экс-президент Петр Порошенко, когда дело касается коррупционного скандала

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, вина за коррупционные скандалы о продаже должностных мест среди окружения президента Украины, в первую очередь ляжет не на виновных, а на Владимира Зеленского.

"Зеленский поступил, как Порошенко. Это та же самая ошибка, которую позволил себе сделать господин Порошенко, когда был скандал со Свинарчуком, он также очень долго не реагировал, а потом должен был отреагировать, ведь другого выбора не было. Тогда это очень сильно ударило по его репутации и доверии среди украинского населения", - отметила нардеп.

Кроме того, она добавила, что все еще не потеряла надежду на то, что Владимир Зеленский не будет тянуть с ответом и устроит коммуникацию, прокомментировав скандал вокруг коррупционного скандала с продажей высоких должностей.

"Необходимо выходить и говорить с народом. Ведь я вижу, что там все настолько преувеличено, что те люди, которые устроили этот скандал даже не понимают, как происходит при получении должностей. Они даже не понимают риторики того, о чем говорят", - резюмировала Верещук.

Напомним, раскол в команде Зеленского, соратник президента выдал скандальную правду

А еще Politeka писала, что у Зеленского удивили признанием об увольнении Богдана

Также Politeka сообщала, что какую "бомбу" оставил Богдан Ермаку и Зеленскому перед отставкой