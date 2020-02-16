Владимир Зеленский не конфликтовал с Андреем Богданом перед его отставкой

Конфликтов между бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и Владимиром Зеленским никогда не было. Об этом рассказал в интервью лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия на телеканале Прямой.

"Конфликта между президентом и Андреем не было и никогда не предусматривалось. Были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром – из ближайшего окружения президента. И об этом много писали СМИ", – сказал Арахамия.

Он добавил, что видел некоторые проблемы между ними и даже предложил помочь разрешить их. В свою очередь, Владимир Зеленский прислушался и пообещал «разобраться».

"Я видел, что были какие-то проблемы, и пообщался (с Зеленским, - ред.) на тему: "давайте мы как-то это уладим и примем какое-то решение". Если это конфликт, то нужно от него избавляться, и не важно, будут ли это радикальные какие-то меры. Я просто доложил то, что вижу со стороны… Он (президент, – ред.) пообещал мне, что с этим разберется. Я, честно говоря, не ожидал, что он разберется именно таким образом", – заявил политик.

Он отметил, что беседа Зеленского с Богданом прошла в дружеской атмосфере, но, несмотря на это, Богдан заявил, что уходит с должности.

"То есть они один на один встретились, пообщались. После этого вышли, и Андрей всем сообщил, что он уведомил президента о своем уходе с должности. И очень быстро, за одни сутки, собрал свои вещи и уехал", –заключил Давид Арахамия.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с руководителем ОП Андреем Богданом перед его увольнением. Андрей Богдан после разговора с Владимиром Зеленским написал заявление об отставке.

Появились слухи, что это сигнал для премьера Алексея Гончарука. Андрея Богдана возможно назначат новым руководителем правительства вместо текущего главы Кабмина.

Также мы писали, что Арахамия рассказал об отношениях экс-главы ОП Андрея Богдана и Зеленского. "Органически оно снизилось, потому что появилось много игроков. Раньше был президент и три человека, а сейчас президент и восемь человек. Это нормально", - отметил политик.

Также Арахамия рассказал и о характере Зеленского. А еще не забыл упомянуть, что тот страдает от сильной усталости:

"Да. Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - добавил глава фракции.

Напомним, стало известно о драме в личной жизни Андрея Богдана

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