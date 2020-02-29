Глава МИД Украины Вадим Пристайко признался, что у него были разногласия с главой Офиса президента Андреем Ермаком

Об этом он рассказал в интервью каналу «Украина 24» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По словам министра, недопонимание возникло на фоне разных взглядов на внешнюю политику. Пристайко пояснил, что у Ермака «свое видение», которое он предлагает президенту Владимиру Зеленскому. Сам же глава МИД считает это «видение» неортодоксальным.

«Я даю президенту Зеленскому [подход к международным отношениям], скажем, с угла зрения традиционной дипломатии. А как раз Андрей Ермак, он представляет не традиционный, транзакционный подход к внешней политике... Но хочу сказать, что все больше и больше приобретают в мире признаки неортодаксальности внешней политики», - рассказал Пристайко.

Он добавил, что сейчас у Ермака появилось много новых задач, а значит он уже не сможет так много внимания уделять внешней политике.

«Он занимался важными направлениями внешней политики. А теперь, когда Ермак стал заниматься всеми вопросами вообще, у него значительно уменьшились сейчас возможности заниматься внешней политикой. Нам есть чем заниматься каждому», - пояснил министр.

В то же время он добавил, что готов продолжать работать на посту главы МИД даже в условиях влияния главы ОП на внешнеполитический курс президента.

До этого Пристайко рассказал, что в Кремле намерены продвигать идею федерализации Украины. По его словам, новый куратор украинского направления Дмитрий Козак может продавливать идеи федерализации. Он напомнил, что Козак известен своей работой в Приднестровье, где он пытался урегулировать вопросы между Молдовой и самопровозглашенной республикой. По словам Пристайко, Козак никоим образом не помог реинтегрировать Приднестровье в Молдову.

Глава МИД Украины отмечает, что украинскую сторону не устраивает оригинальный план Козака, который продвигает Россия в качестве компромисса. Он объяснил, что пока рано оценивать, насколько Козак на этой должности будет лучше Владислава Суркова.

«Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает», - подчеркнул Пристайко.

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