Карантин в Украине бесполезен и власть сама виновата в распространении эпидемии



Такое мнение в интервью Polteka Online выразил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, карантин нужно прекращать, даже несмотря на слухи, что правительство собралось его продлить.

"Можно продлить его даже до 28 декабря, но должна быть логика действий и мышления. Я считаю, что карантин в сегодняшнем виде уничтожает экономику и эпидемия закончится через полтора-два месяца точно. А последствия для экономики страны будут катастрофическими", - уверен эксперт.

Также он отметил, что карантин не решает главного вопроса.

"В чем суть карантина? Чтобы не развивалась эта болезнь. Ребята, о чем мы говорим, если власть пустила в страну 150 тысяч потенциальных носителей? После того, как власть это сделала, не подготовив необходимых условий, нужно было заканчивать с карантином. Эти 150 тысяч человек за 5 дней пообщались с огромным количеством людей", - уверен эксперт.

По его словам, если в Украине начнутся заболевания тысячами, то медицина не справится физически.

"Как можно работать на предупреждение, если власть сама привезла эпидемию? Я утверждаю это. Какая обсервация? Какой карантин? Зачем был этот спектакль в Санжарах? Мы пол страны возили 42 человека из Уханя, а более 150 тысяч привезли сюда", - возмутился эксперт.

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