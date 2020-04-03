В Украине нужно вводить комендантский час



Такое мнения в интервью Polteka Online выразил украинский кардиохирург Василий Лазоришинец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, режим ЧП по всей Украине на время карантина не обязателен, но некоторые меры, все таки, предпринимать нужно.



"Вводит чрезвычайное положение не нужно, ну некоторые элементы я б ввел. Введение комендантского часа, некоторые правила для обеспечения граждан продуктами, как сейчас, в Польше, с 10 утра до 12 только люди, которые старше 65 лет", - отметил он.

Он подчеркнул, что комендантский час в Украине действительно необходим.

"После 8 вечера и до утра люди не должны ходить по улице, кроме тех, которым необходимо обеспечивать людей страны", - уверен.

По словам кардиохирурга условия карантина должны быть более жесткими.

"Почему в Германии это есть? Там люди дисциплинированные. Им сказали сидеть дома, они - сидят. Поэтому они и меньше болеют", - заключил врач.



Отметим, что 3 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о 942-ух зараженных в Украине. За сутки – 138 новых случаев (5 детей) и, в связи с такой ситуацией в стране предлагает ввести более жёсткий карантин с ограничением мобильности людей.



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