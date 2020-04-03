Всего за два месяца в бюджете недосчитались 20 миллиардов

Главы таможни и налоговой службы Украины Максим Нефедов и Сергей Верланов грабят украинский бюджет

Об этом в эфире Politeka On-line заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).



По его словам, экономический блок правительства менялся уже три раза, но никакого эффекта это не дало.

"У нас полностью разграблен бюджет, его доходная часть. Имеется ввиду, налоговая и таможенная служба", - уверен эксперт.

Согласно статистике, таможня недополучила за прошлый квартал 20 миллиардов гривен.

"Все люди понимают, что никакой карантин на первый квартал не влиял. Аналогичная ситуация у нас и по налоговой. Два негодяя Нефедов и Верланов за счет конвертационных центров и контрабандных потоков они грабят бюджет", - уверен эксперт.



Кроме того, он указал на связь нынешнего премьер-министра с главой Государственной налоговой службы Украины Сергеем Верлановым.

"Есть уже информация, что Шмыгаль со Львова, Верланов со Львова, и что Шмыгаль уже говорит о том, что нашли общий язык. Раковая опухоль коррупции продолжает существовать и, возможно, она уже дошла и до премьер-министра страны. Мы можем ходить с протянутой рукой по Международным Валютным Фондам и других институциях, но богаче мы не станем", - заключил эксперт.

Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

А еще Politeka писала, что Атаманюк раскрыл украинцам правду о ситуации с коронавирусом: «Власть об этом не говорит».

Также Politeka сообщала, что Атаманюк рассказал, как экономический кризис ударит по украинцам: "сотни тысяч людей...".