Ситуация с коронавирусом требует неординарных шагов от власти страны

Об этом заявил экономист Юрий Атаманюк на Politeka News. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Власть не говорит о важных моментах, которые могли бы успокоить украинцев.

«В чрезвычайной ситуации власть должна быть готова к черезвычайным мерам. Прежде всего, нужно сохранить спокойствие. Первое, что лидер государства должен сказать, что у нас точно хватает, и будет хватать в любое время продуктов первой необходимости. Потому что молочная промышленность, мясная промышленность, крупы, все остальное… 80% этого производится на территории Украины и нам не грозят для начала голодные бунты. Чтобы не отвлекать людей на вот эти нервные закупки, и только ухудшение своего положения, когда народ начинает закупать тоннами продукты и складывать у себя в погребах, потом оно там будет портиться, и все остальное… Чтобы уйти от этой ситуации», - отметил он.

Также Атаманюк добавил, что в Украине сейчас все стабильно с экономикой и беспокоиться по этому поводу не стоит.

«Второе – нужно рассказать об экономической ситуации, что у нас достаточно золотовалютных резервов в стране, что у нас ликвидность банков, то есть это свободные деньги, которые могут вливаться в бизнес, более 200 млрд гривен и более 8 млрд долларов, у нас высокая банковская ликвидность. Это народу надо все говорить и объяснять, что другие факторы, кроме пандемии, у нас под контролем», - заявил он.

Также он посоветовал, как Украина может глобально улучшить свое экономическое положение.

«Что касается экономических моментов глобальных. Откуда взять резервы на дополнительные резервы сейчас, на налоговые преференции и на борьбу с пандемией? Сейчас уже время не до сантиментов, сейчас нужно делать неординарные шаги. Надо вспоминать Будапештский протокол. Надо говорить, что страны гарантировали нашу целостность. И если наша целостность нарушена по вине этого участника, то мы должны подать в суд на эти все страны…», - подытожил эксперт.

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