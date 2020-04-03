Продовольственный кризис в Украине обостриться к концу года

Об этом в эфире Politeka On-line заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в Украине сейчас колоссальные проблемы с экономикой

"Есть разные взгляды на карантин. Что страшнее будет для украинцев, сам вирус или карантин со своими мерами, когда начнется нищета, голод и будут умирать от болезни. У нас миллион онкобольных, у которых лечение требует дорогого финансирования. Они просто могут не выжить", - уверен эксперт.

Также он отметил, что продовольственный кризис не за горами.

"Все понимают, что продовольственный кризис обостриться к концу года. Потому что нарушены связи между странами. Сегодня уже пошел рост зерна на 10 процентов. Картина очень похожая с нашим медицинским снаряжением, которые мы экспортировали в январе-феврале, а потом объявили карантин и у нас ничего нет, но теперь мы это покупаем в три раза дороже", - заключил он.

Ранее, эксперт выразил мнение, что введение карантина может навредить украинцам, которых бросили без денег.

"Во первых - вероятность заражения человека остается - опасность никуда не пропала. Потому что маршрутки ездят, лифты ездят, в магазин ходить надо, родственники все равно общаются. Возможности нет - нужно ехать в село за какой-то картошкой. Нужно как-то выживать. Нужно искать какую-то подсобную работу, потому что люди без денег. То есть, человек заболеть может. Вероятность практически такая же. Но, если он заболеет - без вентиляции легких это стоит пять тысяч гривен в день. А с вентиляцией - 10 тысяч гривен в день. Эти деньги у человека есть? Нет. Кто ему может помочь? Никто», - отметил он.





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