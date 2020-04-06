Штрафы за нарушение карантина в Украине сильно завышены



Такое мнение в интервью Politeka Online озвучил экономист Андрей Новак. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, штраф за нарушение правил карантина "абсолютно неадекватен", соответственно к уровню дохода украинцев.

"Представьте себе украинского пенсионера, которого поймали на улице без маски, не потому, что он не хочет, а потому, что их нет. На пенсионера накладывают штраф 17 тысяч гривен. Что дальше делать человеку? Я считаю, что это неадекватно высокий штраф, тем более за такое нарушение. Я думаю, что правительству стоит пересмотреть и обернутся к людям лицом, а не наоборот", - отметил эксперт.

Кроме того, он сделал свое предложение, каким должен быть штраф.

"Штраф может быть на уровне минимальной зарплаты. Этого вполне достаточно, чтобы человек задумался. Такую суму хоть можно оплатить, а вот 17 тысяч я не представляю, как обычный человек может оплатить", - считает эксперт.

Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения вирусом.

Напомним, во время карантина запрещено:

пребывание в общественных местах без респиратора или маски

перемещение группой количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет).

посещение учебных заведений; парков, скверов, зон отдыха и т.д.; пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения; посещение спортивных и детских площадок.

продолжен запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, ТРЦ и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

самоизоляция граждан в возрасте 60 лет и старше (кроме кроме медработников и работников объектов критической инфраструктуры)

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