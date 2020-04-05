Согласно постановлению Кабмина, с понедельника, 6 апреля, в силу вступают ужесточения карантина, в том числе обязательное пребывание в маске в общественном месте
В правительстве пояснили, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, руководство Киева расширило опредение "общественное место".
Согласно распоряжению №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника, в столице запрещено находиться в общественном месте без надетой маски или респиратора, а под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:
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- парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
- площади, бульвары, проспекты;
- улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- подземные переходы;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений;
- предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
- отели, хостелы, общежития;
- вокзалы и аэропорты;
- транспорт и остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории нежилых зданий.
Отметим, исходя из этого переченя и возможного расширения объектов, подпадающих под "общественное место", Кабмин настаивает на пребывании на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая как раз является таким местом.
Контроль за соблюдение карантинных мер осуществляют полиция и Нацгвардия.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
По состоянию на 22 часа 4 апреля в Украине зафиксировано 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения "китайским" вирусом. Всего зарегистрировано 32 летальных исхода и 25 выздоровлений.
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