Что надо знать о новых правилах

Согласно постановлению Кабмина, с понедельника, 6 апреля, в силу вступают ужесточения карантина, в том числе обязательное пребывание в маске в общественном месте

В правительстве пояснили, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, руководство Киева расширило опредение "общественное место".

Согласно распоряжению №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника, в столице запрещено находиться в общественном месте без надетой маски или респиратора, а под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

- парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;

- площади, бульвары, проспекты;

- улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

- подземные переходы;

- пляжи;

- кладбища;

- другие территории общего пользования;

- помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений;

- предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;

- отели, хостелы, общежития;

- вокзалы и аэропорты;

- транспорт и остановки общественного транспорта;

- придомовые территории;

- территории нежилых зданий.

Отметим, исходя из этого переченя и возможного расширения объектов, подпадающих под "общественное место", Кабмин настаивает на пребывании на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая как раз является таким местом.

Контроль за соблюдение карантинных мер осуществляют полиция и Нацгвардия.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

По состоянию на 22 часа 4 апреля в Украине зафиксировано 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения "китайским" вирусом. Всего зарегистрировано 32 летальных исхода и 25 выздоровлений.

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