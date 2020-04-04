Ситуация с уханьским вирусом в Украине может резко ухудшиться, поскольку система здравоохранения впадет в коллапс при минимальной загрузке

Как сообщает Politeka, об этом рассказал доктор Евгений Комаровский во время своего интервью (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Наши ученые посчитали, что если мы введем строгий карантин, то люди все равно будут болеть, но в каждый отдельно взятый момент времени не будет тяжело болеть более 200 человек. То есть, мы растянем эту эпидемию не на 5 дней, когда завтра заболеют 10 тысяч, а на год. Но при этом мы будем спасать тех, кто потенциально может умереть. Правильная логика? Абсолютно правильная», - отметил он.

При этом система здравоохранения, утверждает Комаровский, впадет в коллапс при минимальной нагрузке.

«Имеющаяся система здравоохранения, к огромному сожалению, впадет в коллапс при наличии 10 тяжелых больных на областной центр. Десять человек, которые будут в одном реанимационном отделении инфекционной больницы», - подчеркнул он.

Отдельного внимания, по словам Комаровского, заслуживает вопрос медиков, которые подвержены угрозе больше остальных.

«У нас 40% медицинского персонала выпадут из процесса мгновенно. В Италии этот показатель на уровне 20%. Часть из них перекупят богатенькие "буратины", у которых будет свой, индивидуальный пост в имении. Часть абсолютно не мотивированны и посчитают, сколько они заработают, и сколько могут потерять», - уточнил он.

При этом одной из возможных последствий Комаровский назвал иммиграцию украинцев из-за падения экономики, которая может произойти из-за политики «растягивания» эпидемии.

«Мы пытаемся растянуть весь этот ужас на годы, убив экономику, которая, косвенно станет причиной смертей, иммиграции огромного количества людей. Что сейчас нужно? Просто выстроить правильную математическую модель. Реальные возможности системы здравоохранения», - рассказал он.

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, какими продуктами нужно запастись на карантин: "Важнее гречки".

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