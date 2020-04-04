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Украинцам озвучили важные уточнения, которые касаются новых правил карантина в стране

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, чиновники рассказали о том, когда возобновятся занятия в школах: «Мероприятия карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе президента начинает работать проект «Всеукраинская школа онлайн». Старт трансляции - 6 апреля».

Не менее важным является вопрос возможного посещения парков и скверов.

«Нет, отныне - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости», - подчеркивается в сообщении.

При этом магазины, банки и аптеки не обязаны предоставлять бесплатные медицинские маски украинцам.

«Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей. Следуйте рекомендациям и будьте здоровы», - утверждается в тексте сообщения.

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