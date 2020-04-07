Президент Украины Владимир Зеленский и депутат "ЕС" Петр Порошенко создали коалицию



Такое мнение в эфире Polteka online озвучила экс-министр юстиции Украины заслуженный юрист Украины Елена Лукаш. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, объединение "Слуги народа" и "Европейской солидарности" в голосовании за открытие рынка земли в Украине не было ситуативным.



"Я говорю о "свадьбе" Зеленского и Порошенко практически в каждом эфире. Кто возглавляет фракцию Зеленского? Случайно не "порохобот" Арахамия? Большинство представителей фракции не имели прямых или косвенных связей с Порошенко и его командой? Министры Порошенко случайно к Зеленскому не переходили? Реформы Порошенко случайно Зеленский не продолжает? Хоть кто-то ответил за совершённое на протяжении 5-ти лет в уголовном порядке? Ответ очевиден - это слияние родственных душ", - заявила она.

Она подчеркнула, что в голосовании за земельный закон они перестали стесняться "своих отношений".

"Они сиамские близнецы и эмоционально, и функционально и, самое печальное, что идеологически. Зеленский и Порошенко это одно и то же лично для меня. Сейчас все граждане увидели коалицию "мародеров войны" и "мародеров эпидемии". Это самое страшное, что могло случиться с Украиной", - отметила юрист.

По ее словам, эта коалиция не уже разорвется.



Напомним, 259 народных депутатов, которые проголосовали за закон о запуске рынка земли, расположились таким образом:

- 206 (из 248) "Слуга народа"

- 23 (из 27) "Европейская солидарность"

- 13 (из 20) "Голос"

- 12 (из 17) депутатская группа "Доверие"

- 5 (из 21) внефракционные нардепы

Итого получается, что костяк в этом голосовании составили "Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос". Ноль голосов за рынок земли дали "Оппоплатформа", "Батькивщина", депутатская группа "За будущее".



Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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