Президент Владимир Зеленский во время встречи с парламентариями из своей фракции «уломал» их проголосовать за скандальный проект закона

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на свои источники.

«Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли», - говорится в сообщении.

рынок земли

Также журналистам источник рассказал, что Рада будет работать даже завтра, 17 марта. А скандальный закон должны будут проголосовать до конца нынешней недели.

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При этом на встрече только шесть народных депутатов высказали свое мнение о том, что мораторий на землю снимать не нужно.

Ранее по ситуации о рынке земли высказывался экономический эксперт Юрий Атаманюк. По его словам, открытие рынка земли буквально "добьет" Украину.

"Один из основных вопросов, с которым столкнулось человечество, это продовольственная проблема. Мы на сегодняшний день носители самого ценного, что может быть. Мы крупнейшие экспортеры сельхозпродукции (порядка 15% сельхозпродукции на рынках идет из Украины). То есть можно говорить, что мы кормим каждого 6-7 жителя нашей семимиллиардной Земли. Это рычаг, с помощью которого мы должны просто процветать и как с ним распорядиться - точно не так, как с ним распорядились в 90-е годы, когда у нас был третий в мире ядерный боезапас, который мы отдали, не получив никаких инвестиций. Аналогично мы распорядились с нашими стратегическими предприятиями, когда за бутылку водки продавали сертификаты - и появились олигархи. Это была вторая ошибка. И вот сейчас власть идет на третью - продажу земли", - отметил Атаманюк.

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Напомним, Пальчевский призывал донести до Зеленского, что голосование за рынок земли станет для президента фатальным.

Как сообщала Politeka, глава Минфина Игорь Уманский рассказал, что вопрос открытия рынка земли в Украине педалирует МВФ. Взамен нам будет предоставлен новый транш.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал об издевательствах над пенсионерами в Украине: "Как в басне Крылова...".

 