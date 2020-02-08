Скандал никак не может утихнуть

Тема законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения стала одной из главных для украинцев

Отметим, шестого февраля в Верховной Раде проводилось заседание, накотором планировали рассмотреть вопрос о рынке земли, пишет Рoliteka.net. Заседание прошло со скандалом, некоторые политики даже заблокировали трибуну.

В частности, Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", заняла место спикера Дмитрия Разумкова, таким образом решив сорвать заседание.

Также сторонники и противники снятия моратория собрались под стенами парламента и Офиса президента. По словам очевидцев, на место пришли более тысячи людей, некоторые принесли плакаты.

Пользователи сети также не остались в стороне от темы. Кроме бурных обсуждений вопросов, люди создали фотожабы.

В частности, политолог и блогер Алексей Голубицкий поделился кадром из фильма "Приключения Шерлока Холмса". Ватсон интресуется, почему власти предлагают проголосовать за закон, а потом провести референдум, на что Холмс ответил: "Элементарно Ватсон! Просто они всех на**али".

За 17 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев.

"Это простые революционные изменения во власти. Во всей политике, от коммунальным платежам, к банальному этикету))", "Там еще один« новатор »является - отвратительный козожер Юрчишин с Голоса! (Эпическое видео заседания ВР искать лень) 😊", - написали пользователи сети.

Также другой пользователь сети опубликовал фото с персонажами фильма-сказки "Вечера на хуторе близ Диканьки”, где обсуждали продажу земли.

Напомним, во время указанной потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вырвала микрофон из рук спикера Дмитрия Разумкова, поранив палец. Кроме того, и сломался микрофон.

Напомним, шестого февраля журналист Андрей Пальчевский пришел под стены Администрации президента в связи с рассмотрением скандального закона.

Представитель СМИ сообщил, что у него возник всего один вопрос.

«Вопрос ударения в языке волнует меня больше всего. Как вы думаете, кто они: землепродавцЫ или все-таки землепродАвцы?», - поинтересовался Пальчевский у своих подписчиков в Фейсбук.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Также Politeka писала о том, что толпа окружила Офис Президента, Зеленский скрылся в селе: эксклюзивные кадры.