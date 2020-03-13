Украина может получить новый транш от МВФ уже в мае 2020 года
Об этом заявил глава Минфина Игорь Уманский, передает Интерфакс.
Он также выразил надежду, что Украина и МВФ согласуют новую программу сотрудничества.
“Надеемся, что динамика подготовки программы со сменой правительства не изменится. И мы выйдем на окончательное согласование и самого текста, и самой программы”, – подчеркнул министр.
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Уманский также добавил, что накануне состоялась встреча главы Кабмина Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на которой обсуждались вопросы, которые нужно доработать для вынесения программы на заседание совета директоров Фонда.
“Двумя основными предварительными мероприятиями является принятие закона о рынке земли и поправок в закон о банках, который делает невозможным причинение ущерба публичным финансам от бывших владельцев банков, в свое время выведенных Нацбанком”, – озвучил глава Минфина важные нюансы.
Подытоживая, Игорь Уманский заявил, что рынок земли могут принять на следующей неделе. Тогда же в Раду внесут окончательный вариант законопроекта о банках.
Ранее мы рассказывали о том, что Украина рискует остаться без денег МВФ. Сообщалось, что руководство МВФ решило не выделять Украине $5,5 млрд в рамках программы сотрудничества.
Такое решение якобы связано с тем, что правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку.
Помимо этого, как утверждают инсайдеры, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали в странах Запада.
А теперь западные инвесторы переживают, что олигархи якобы могут увеличить свое влияние на новый Кабинет министров Украины.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около $5,52 млрд
Напомним, Украина останется без денег МВФ: подробности сурового вердикта.
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