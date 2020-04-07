Карантинные меры в Украине слишком суровые



Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга в интервью Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



По его словам, драконовские запреты во время карантина отличаются от принятых мер в Европе.



"На самом деле, нужно снять ограничения на пребывание в парках. Очень много стран Европы наоборот, мотивируют людей для того, чтобы они выходили в парк семьями", - отметил эксперт.

В пример о привел Германию, где полицейские проводят разъяснительную работу с компаниями с 10 и более человек, что им нужно держать расстояние.

"Кроме того, поощряются спортивные мероприятия на свежем воздухе и отдых парке, потому что это витамин D и западные страны беспокоятся за здоровье граждан. В Швеции например, не закрывались заведения общественного питания. Единственное, что нужно сохранять расстояние хотя бы в два метра между посетителями, которые там находятся", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что украинцам необходимо где-то стричься и питаться.

"Драконовские методы, которые введены у нас не отвечают даже здравому смыслу. Я уже молчу о правах человека. Особенно запрет на передвижение по Киеву на велосипеде без защитных масок. Здесь необходима логика и здравый смысл", - заключил он.

Отметим, что карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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