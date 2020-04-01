Более 60% украинцев сознались, что сбережений им хватит еще приблизительно на месяц жесткого карантина

Данные получены группой "Рейтинг" в результате социологического опроса. Так, в случае прекращения получения доходов, накопленных денег 63% украинцев не хватит даже на месяц.

16% респондентов сказали, что им хватит средств на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев, 6% - до полугода, 3% - до года и более.

Опрос проводился в телефонном режиме 25 – 27 марта и 28 – 30 марта среди 2 тысяч украинцев, старше 18 лет по всей стране.

До этого глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Украина, по его мнению, начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее, чем 15 мая и это самый оптимистический прогноз.

"На данный момент карантин отменили только в Китае. Большинство стран пока только ужесточают меры ограничений, - сообщил Аваков в Фейсбук. - От Польши, где с 1 апреля вводят более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, России и США".

Напомним, в Украине во всех областях объявлен режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Более того, Кабмин 1 апреля принял решение об ужесточении карантинных мер. В частности, ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

В планах у правительства запрет на пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора; перемещение группой из более чем двух человек; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних и т.д.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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