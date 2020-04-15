Внутри команды Владимира Зеленского начались серьезные проблемы, из-за которых уже к осени в Украине может смениться власть

Как сообщает Politeka.net, об этом в интервью Politeka Online рассказал известный украинский телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он отметил, что обвинения в коррупции добрались и до команды президента.

«Внутри «зеленой» команды начались, пусть опосредованные, но все-таки обвинения в коррупции, из которых Зеленскому надо будет выходить двумя способами. Либо оставить своего надежного и достаточно толкового руководителя администрации Андрея Борисовича Ермака, либо поставить на это место Кирилла Тимошенко», - рассказал ведущий.

При этом он уверен, что второй вариант для президента менее предпочтительный.

«Если это будет так, то я могу сказать: в осень мы войдем с другим руководством страны…Я просто вижу, что вожжи управления государством медленно, но верно уходят из рук и особенно после коронавирусного кризиса», - подчеркнул Пальчевский.

До этого мы писали о том, что Пальчевский рассказал, что у правительства не получилось "закидать шапками" вирус.

"Что касается карантина. Похоже, что планы нашего правительства закидать шапками вирус и выйти на работу накрываются медным тазом. Министр Степанов сообщил, о том, что карантин, скорее всего придется продлить", - утверждает телеведущий.

Напомним, Пальчевский рассказал о провале планов правительства по борьбе с вирусом.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл хитрую схему власти, которая выгонит украинцев на работу.

Также Politeka писала, что рейтинг "Слуг народа" рекордно обвалился, Пальчевский раскрыл подробности.