Внутри команды Владимира Зеленского начались серьезные проблемы, из-за которых уже к осени в Украине может смениться власть
Как сообщает Politeka.net, об этом в интервью Politeka Online рассказал известный украинский телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Он отметил, что обвинения в коррупции добрались и до команды президента.
«Внутри «зеленой» команды начались, пусть опосредованные, но все-таки обвинения в коррупции, из которых Зеленскому надо будет выходить двумя способами. Либо оставить своего надежного и достаточно толкового руководителя администрации Андрея Борисовича Ермака, либо поставить на это место Кирилла Тимошенко», - рассказал ведущий.
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При этом он уверен, что второй вариант для президента менее предпочтительный.
«Если это будет так, то я могу сказать: в осень мы войдем с другим руководством страны…Я просто вижу, что вожжи управления государством медленно, но верно уходят из рук и особенно после коронавирусного кризиса», - подчеркнул Пальчевский.
До этого мы писали о том, что Пальчевский рассказал, что у правительства не получилось "закидать шапками" вирус.
"Что касается карантина. Похоже, что планы нашего правительства закидать шапками вирус и выйти на работу накрываются медным тазом. Министр Степанов сообщил, о том, что карантин, скорее всего придется продлить", - утверждает телеведущий.
Напомним, Пальчевский рассказал о провале планов правительства по борьбе с вирусом.
Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл хитрую схему власти, которая выгонит украинцев на работу.
Также Politeka писала, что рейтинг "Слуг народа" рекордно обвалился, Пальчевский раскрыл подробности.