В то время, как рейтинг "Слуги народа" неумолимо стремится к нулю, жители страны вынуждены выбирать из двух зол наименьшее

Украинский журналист Андрей Пальчевский постарался ответить на вопрос, чего больше боятся украинцы в настоящее время: нищеты или болезни. Об этом эксперт рассуждает в своем видеообращении в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Пока наши руководители брешут нам, исследование во Львове показало, что тамошний рейтинг "Слуг" упал до 4%. Я думаю, в Киеве он, наверное, 8%... Я хотел задать один вопрос... Что сейчас пугает людей больше: нищета или болезнь? Замечательный выбор, до которого докатилась Украина", - отметил Пальчевский.

По его словам, он пришел к выводу, что сейчас нищета "производит на людей более угнетающее впечатление, чем болезнь".

"Интересно, как же нам теперь, простым людям (80% украинцам), преодолеть еще две недели карантина? Неужели эти сво*чи в правительстве не выдадут денег, хотя бы на питание? Неужели их потянет открыть опять Украину в это время? Чтобы все вышли на работу, перезаражались, и потом умрет уже гораздо большее количество людей? У Украины путь должен быть ясный и понятный: надо сидеть дома, но для этого надо получать деньги. А как же наши люди без этих денег протянут еще две недели - ведь детей нечем кормить?", - поделился своими мыслями журналист.

Что хуже: нищета или болезнь?? Докатились.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 10. April 2020

Ранее мы сообщали, Пальчевский предположил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно осознать свое положение и покинуть пост, пока не стало слишком поздно.