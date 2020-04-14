Борьбу со смертоносным китайским вирусом в Украине превратили в манипулятивный политический вопрос

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем новом видеообращении рассказал известный украинский телеведущий Андрей Пальчевский. Он раскритиковал действия украинской власти в условиях пандемии и указал на главные ошибки.

Так, по словам Пальчевского, в Украине окончательно провалилась система обсервации людей, возвращающихся в страну из-за границы.

«Причины провала абсолютно ясны. Первое: власти не могли договориться с отельерами о том, сколько надо платить, а люди не хотели туда идти, потому что пока они шли с рейса Х, с десятка рейсов люди спокойно ехали домой», - пояснил ведущий.

Он добавил, что помимо этого провалилась и в целом подготовка к эпидемии в Украине. Отдельно его возмутило то, как мало тестов делает наша страна, ведь на сегодняшний день в ней якобы меньше всего заболевших на душу населения.

«Самая здоровая страна в Европе – это Украина», - иронично заметил Пальчевский.

Ведущий считает, что сейчас власть превратила борьбу с вирусом в политический вопрос.

«Дурят голову! И самое главное, что превратили этот вопрос в манипулятивный политический вопрос. Почему? Потому что надо же людей выгнать на работу. Им же никто не собирается платить! А для того, чтобы выгнать на работу надо объяснить, что у нас нет больных», - разъяснил схему правительства Пальчевский.

Он предупредил, что такой вариант закончится для Украины плачевно, так как непременно повлечет за собой новый скачок заболеваемости.

Мы- лучшие в Европе? Перебороли ? ... ят/ как обычно Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. April 2020

Напомним, Пальчевский разнес власть из-за подготовки к карантину в Украине: "Необходимо наказать".

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